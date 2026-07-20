Compartir

Durante un sismo, lo más importante es mantener la calma y ejecutar la técnica de supervivencia universal: Agáchate, cúbrete y sujétate. Protégete debajo de una estructura fuerte y aléjate de ventanas o vidrios.

Nunca corras por las escaleras, ni uses los ascensores durante el temblor. Mantén la calma y baja con cuidado hasta buscar un lugar seguro para ti y tu familia. Lo importante es el resguardo.

Qué hacer durante un sismo

Agáchate, cúbrete y sujétate: Métete debajo de una mesa, escritorio o mueble resistente, y cúbrete la cabeza y el cuello con las manos.

Si estás en la calle: Aléjate de edificios, árboles, postes y cables eléctricos. Dirígete a un lugar abierto y espera con calma.

Si vas manejando: Estaciónate a un lado de la vía (evitando puentes, pasos a desnivel o cables) y permanece dentro del vehículo hasta que pase el movimiento.

Revisa tu entorno después del sismo: Verifica si hay heridos o daños en tu hogar y cierra las llaves de gas y agua.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Protección Civil Urbaneja (@pcurbaneja)

Qué no hacer

No corras ni empujes: Intentar evacuar a toda prisa durante el movimiento es una de las causas principales de lesiones por caídas o pánico.

No te ubiques bajo los marcos de las puertas: No son estructuras reforzadas y no te protegen de los objetos que caen.

No uses ascensores: En caso de quedar atrapado por un corte de energía, perderás tiempo vital.

No enciendas fuego ni uses interruptores: Antes de encender fósforos o la luz, asegúrate de que no existan fugas de gas para evitar explosiones.

No te acerques a estructuras dañadas: Evita caminar por zonas de desastre o tocar cables eléctricos caídos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas