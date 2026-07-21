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Para evitar los calambres en las piernas, mantente hidratado bebiendo agua durante todo el día. Consume alimentos ricos en potasio, magnesio y calcio (como plátanos, aguacates y frutos secos).

Además puedes estirar los músculos de las pantorrillas y los muslos suavemente antes de dormir o hacer ejercicio. Realiza caminatas suaves y movimiento en las piernas, no olvides consultar siempre con un médico

Para evitar los calambres

Aquí tienes una guía más detallada para prevenir y aliviar estas molestias:

Medidas de prevención diarias

Hidratación constante: La falta de líquidos es una de las causas más comunes de los espasmos musculares. Bebe suficiente agua y limita el consumo de cafeína y alcohol.

Nutrición adecuada: Asegúrate de incluir en tu dieta diaria minerales clave para la contracción muscular:

Potasio: cambures, plátanos, patatas o aguacates.

Magnesio: Nueces, semillas y legumbres.

Calcio: Lácteos y verduras de hoja verde.

Estiramientos nocturnos: Si sufres de calambres al dormir, dedica 5 minutos a estirar las pantorrillas antes de acostarte.

Evita la ropa de cama ajustada: Las sábanas o mantas muy pesadas que presionan los pies hacia abajo mientras duermes pueden propiciar calambres en los gemelos.

Si el calambre ocurre, actúa rápido

Si sientes el músculo «duro como una piedra», sigue estos pasos para relajarlo de inmediato.

Estira el músculo: Siéntate o acuéstate, estira la pierna afectada y flexiona la punta del pie apuntando hacia tu cara o rodilla. Mantén la posición unos 30 segundos sin rebotar.

Masajea la zona: Frota el área con firmeza pero con suavidad para ayudar a que la fibra muscular se relaje.

Aplica calor o frío: Usa una compresa caliente para aliviar la rigidez inicial y una compresa de hielo si queda dolor residual.

Camina un poco: Levantarte y dar unos pasos cortos favorece el flujo sanguíneo y ayuda al músculo a recuperarse.

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