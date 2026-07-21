Para evitar los calambres en las piernas, mantente hidratado bebiendo agua durante todo el día. Consume alimentos ricos en potasio, magnesio y calcio (como plátanos, aguacates y frutos secos).
Además puedes estirar los músculos de las pantorrillas y los muslos suavemente antes de dormir o hacer ejercicio. Realiza caminatas suaves y movimiento en las piernas, no olvides consultar siempre con un médico
Para evitar los calambres
Aquí tienes una guía más detallada para prevenir y aliviar estas molestias:
- Medidas de prevención diarias
Hidratación constante: La falta de líquidos es una de las causas más comunes de los espasmos musculares. Bebe suficiente agua y limita el consumo de cafeína y alcohol.
Nutrición adecuada: Asegúrate de incluir en tu dieta diaria minerales clave para la contracción muscular:
Potasio: cambures, plátanos, patatas o aguacates.
Magnesio: Nueces, semillas y legumbres.
Calcio: Lácteos y verduras de hoja verde.
Estiramientos nocturnos: Si sufres de calambres al dormir, dedica 5 minutos a estirar las pantorrillas antes de acostarte.
Evita la ropa de cama ajustada: Las sábanas o mantas muy pesadas que presionan los pies hacia abajo mientras duermes pueden propiciar calambres en los gemelos.
- Si el calambre ocurre, actúa rápido
Si sientes el músculo «duro como una piedra», sigue estos pasos para relajarlo de inmediato.
Estira el músculo: Siéntate o acuéstate, estira la pierna afectada y flexiona la punta del pie apuntando hacia tu cara o rodilla. Mantén la posición unos 30 segundos sin rebotar.
Masajea la zona: Frota el área con firmeza pero con suavidad para ayudar a que la fibra muscular se relaje.
Aplica calor o frío: Usa una compresa caliente para aliviar la rigidez inicial y una compresa de hielo si queda dolor residual.
Camina un poco: Levantarte y dar unos pasos cortos favorece el flujo sanguíneo y ayuda al músculo a recuperarse.
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