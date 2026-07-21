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El clima hoy 21 de julio de 2026 en Venezuela según el INAMEH nos señala nubosidad parcial en las primeras horas de la mañana. Esto en el centro del país, región llanera y andina y zona norte de la zona occidental del país.

Prevalece cielo cubierto sobre buena parte del país, con desarrollo nuboso generando precipitaciones de variable intensidad y actividad eléctrica ocasional en áreas de Bolívar, Amazonas, Monagas, Anzoátegui, Llanos Occidentales y Centrales, Falcón, Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, los Andes y Zulia.

Venezuela amanece con cielo mayormente cubierto sobre buena parte de su extensión; así mismo, se aprecia desarrollo nuboso asociado a lluvias o lloviznas dispersas en zonas de Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, La Gran Caracas, norte de Anzoátegui y en Sucre, como también precipitaciones de mayor intensidad y descargas eléctricas ocasionales en Bolívar, Amazonas, este de Apure y sur del Lago de Maracaibo.

Se observa cielo parcialmente nublado en gran parte del país; resaltando, mantos nubosos generando precipitaciones de variada intensidad y descargas eléctricas en zonas de nuestra Guayana Esequiba. Además de Amazonas y Apure.

Clima Hoy 21 de julio de 2026 en Venezuela

Se esperan altas temperaturas en la Península de Paraguaná en su zona norte con 38 grados de temperatura hoy. Mientras que en el centro del país se esperan temperaturas cercanas a los 30 grados.

En el estado Mérida se esperan en las zonas de montaña cerca de 7 grados de temperatura en horas de la madrugada. Zonas de Caracas, como La Colonia Tovar y Cordillera de La Costa se espera clima fresco.

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