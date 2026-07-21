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¡Ahora!, Misión Nevado Carabobo se despliega hoy en estas zonas

By Danny Valdiviezo
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Misión Nevado Carabobo se despliega hoy

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Danny Valdiviezo
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Misión Nevado Carabobo se despliega hoy en varias zonas de la entidad, estarán colocando la vacuna antirrábica. Si tienes perros o gatos, debes mantenerlo vacunado, además cualquier inquietud que tengas puedes consultarla a los profesionales de la misión.

A las 9:00 de la mañana, estarán en el sector Santa Ana, en el municipio Naguanagua, del estado Carabobo. Allí estará la jornada de Vacunación Antirrábica casa a casa gracias a Misión Nevado.

En Puerto Cabello, también desde las 9:00 de la mañana, estará la vacunación de mascotas en Cumboto 2, Goaigoaza. Con el servicio de vacunación antirrábica para las mascotas desde bien temprano.

Misión Nevado Carabobo se despliega hoy en estas zonas

También en el municipio Libertador desde las 9:00 de la mañana, estará la jornada de vacunación para las mascotas. En la Plaza Pocaterra, del municipio Libertador, estará el equipo de misión Nevado.

A las 10:00 de la mañana en el municipio Juan José Mora, estará la jornada de atención y vacunación a las mascotas. En el sector Valle Verde 1, Morón (Carabobo – Juan José Mora), todo el equipo de Misión Nevado.

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