Una colisión de motos en Carlos Arvelo dejó un fallecido, el hecho vial ocurrió a la altura de La Colmena, en la parroquia Tacarigua, al sur del estado Carabobo. Quedando además dos lesionados, entre ellos un niño.
Como Williams Blanco quedó identificado el sujeto que iba conduciendo su moto con su hijo Leonel de 12 años de edad. Cuando iban a la altura de la curva de La Peñita chocaron contra otra motocicleta.
Blanco murió de forma inmediata en el sitio, al lugar llegaron los bomberos del municipio Carlos Arvelo trasladando al niño hasta el Hospital Carlos Sanda. Este fue atendido por el personal de guardia en el centro de salud.
Colisión de motos en Carlos Arvelo dejó un fallecido
Se pudo conocer que los otros lesionados en el choque de motocicletas fueron Luis Castillo de 23 años de edad. Como David Cerradas de 34 años, quienes quedaron en observación en el centro de salud.
El accidente ocurrido en esta zona del municipio Carlos Arvelo, se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes. Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con prudencia y responsabilidad en las vías de nuestra entidad.
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Cumpliendo siempre con las normativas que impones el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT). Si vas en moto porta siempre el casco certificado, circula a una velocidad moderada. Conservando siempre un solo canal si vas en doble vía.
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