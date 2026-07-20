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Un barbero de Los Guayos falleció ahogado en Patanemo en Puerto Cabello, estado Carabobo. El triste hecho ocurrió ayer domingo 19 de julio de 2026 en la bahía ubicada al este del litoral carabobeño.

El hombre quedó identificado como Luis Davis Torres Colmenarez de 28 años de edad, al parecer una ola lo arrastró en el lugar. Al sitio se presentaron comisiones del CICPC para hacer el levantamiento del cuerpo sin vida.

Barbero falleció ahogado en Patanemo

De igual modo, estuvieron presentes comisiones de la Policía Nacional Bolivariana, Bomberos como personal del INEA y de la Guardia Nacional Bolivariana. Dando apoyo en el hecho ocurrido en dicha bahía.

Torres Colmenares había acudido a la playa a pasar un día de esparcimiento. El cadáver del barbero fue llevado a la sede de medicina forense del Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello.

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