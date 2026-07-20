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Las efemérides de hoy 20 de julio, nos recuerdan que un día como hoy se celebra el Día Internacional del Ajedrez se celebra cada 20 de julio. Fecha establecida para conmemorar la fundación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) en 1924

Un día como hoy el hombre llega a la luna. La misión espacial del Apolo 11 llegó en el año 1969, aunque la teoría cada día es señalada como falsa.

Colombia se independiza de España (1810), Día de la Independencia de Colombia.

La antigua Plaza Mayor en Bogotá es renombrada Plaza de Bolívar en honor al Libertador (1847).

Un día como hoy nace Héctor Guillermo Villalobos (1911) | Poeta, educador y político venezolano.

Nace Mercedes Pardo (1921) Pintora venezolana. Es una de las más prestigiosas y representativas en el arte abstracto.

Muere Pancho Villa (1923), Leñador, agricultor, comerciante y militar mexicano, uno de los jefes de la Revolución Mexicana. El único latinoamericano que ha invadido a Estados Unidos.

Muere Guillermo Marconi (1937) Ingeniero electrónico italiano, uno de los más destacados impulsores del radiotransmisor a larga distancia. Por el establecimiento de la ley de Marconi, fundamental para el desarrollo de la radio.

Efemérides de hoy 20 de julio

La revista Billboard publica su primer listado de popularidad musical de su historia (1940).

Complot del 20 de julio (1944). El atentado del 20 de julio de 1944, también conocido como el Plan Valquiria. Fue un intento fallido de eliminar a Adolf Hitler con un maletín-bomba, orquestado por conspiradores civiles y militares.

Canadá se convierte en el primer país de América en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional (2005).

Se estrena en Latinoamérica la película Barbie (2023). Basada en la línea de muñecas Barbie de Mattel, es la primera película de acción en vivo de Barbie, luego de varias películas animadas por computadoras.

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Luna. Primera Fotografía tomada de la Luna. Como el Día del Amigo.

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