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Clima hoy 20 de julio de 2026 según el INAMEH en Venezuela

By Danny Valdiviezo
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Clima hoy 20 de julio 2026
En el parque Fernando Peñalver de Valencia. Foto: Carolina Gutiérrez.

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Danny Valdiviezo
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El estado del clima hoy 20 de julio de 2026 destaca nubosidad a esta hora en el centro del país. Esto en los estados del centro del país, Carabobo, Aragua y Miranda, como en zonas de Caracas y el litoral central.

Venezuela amanece con áreas nubladas en buena parte de su extensión; asimismo, se aprecian mantos nubosos asociados a precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en zonas de Bolívar, Apure, Barinas, sur de Guárico, Cojedes, Portuguesa, Yaracuy, Carabobo, La Gran Caracas, los Andes y Zulia.

Clima hoy 20 de julio 2026

Clima hoy 20 de julio 2026

Se estima cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en buena parte del país; pudiéndose presentar eventos nublados asociados a lluvias o chubascos y descargas eléctricas ocasionales, con mayor intensidad y frecuencia en zonas de Delta Amacuro, Bolívar, Llanos Occidentales y Centrales, Yaracuy, Carabobo, La Gran Caracas, Andes y Zulia.

Clima hoy 20 de julio 2026

Clima hoy 20 de julio 2026 según el INAMEH en Venezuela

En las zonas norte del país en la parte occidental, en la Península de Paraguaná y zonas de la Guajira se esperan altas temperaturas. 38 grados se esperan en zonas de Falcón y Zulia luego del mediodía.

Mientras que en las zonas montañosas de Mérida en horas de la madrugada se espera ocho grados de temperatura. Zonas frescas en áreas de montaña del país donde se espera al menos 22 grados en horas de la madrugada.

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SourceINAMEH
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