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Una ensalada de pasta fría para la familia, es una de las recetas más tradicionales y más ricas que hay. Uno de los platos que puedes preparar a la hora de una reunión familiar o con amigos. Una de las más recomendadas por los expertos en la cocina

Ensalada de pasta fría para la familia, ingredientes

400 g de pasta tricolor tipo espiral

200 g de pechuga de pollo cocida y cortada en cubos

150 g de queso blanco firme cortado en cubos

100 g de aceitunas negras enteras o en rodajas

1 pimentón rojo asado o fresco cortado en tiras

200 g de alcachofa escurridos y cortados en trozos

½ taza de mayonesa

¼ taza de yogur natural sin azúcar o crema agria

1 cucharada de mostaza

2 cucharadas de jugo de limón

1 cucharada de aceite de oliva

1 diente de ajo pequeño finamente rallado o triturado

½ cucharadita de orégano seco

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Preparación:

Cocina la pasta en abundante agua con sal siguiendo el tiempo indicado en el paquete hasta que quede al dente; evita sobrecocerla porque debe mantener su forma y textura al enfriarse. Escurre la pasta y enfríala rápidamente con agua fría, luego déjala escurrir muy bien para evitar que el aderezo quede aguado.

Prepara el aderezo mezclando en un bowl la mayonesa, el yogur natural o crema agria, la mostaza, el jugo de limón, el aceite de oliva, el ajo, el orégano, la sal y la pimienta hasta obtener una crema homogénea.

Coloca la pasta fría en un bowl grande y añade el pollo en cubos, el queso, las aceitunas negras, las tiras de pimiento rojo y los corazones de alcachofa.

Incorpora el aderezo poco a poco y mezcla suavemente con una cuchara grande para cubrir todos los ingredientes sin romper la pasta, el queso ni las alcachofas. Prueba la ensalada y ajusta la sal, la pimienta o el jugo de limón según tu gusto; si la prefieres más cremosa, añade una cucharada extra de mayonesa o yogur.

Cubre el bowl y refrigera la ensalada durante al menos 30 minutos para que se enfríe bien y los sabores se integren. Antes de servir, mezcla nuevamente y, si la pasta ha absorbido demasiado aderezo, añade una cucharada de yogur, mayonesa o un chorrito de aceite de oliva para recuperar una textura jugosa y fresca.

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