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Los sismos ocurridos en Venezuela en las últimas horas son varios, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). No se han reportado sismos en el estado Carabobo en los últimos días.

A las 8:08 minutos de la noche de ayer domingo 19 de julio de 2026, Funvisis informó de un sismo de magnitud 2.5 y profundidad de 2.6 kilómetros. El epicentro se ubicó a 14 kilómetros al noreste de San Felipe.

Luego a las 10:11 minutos de la noche, reportaron un sismo en el litoral central, de magnitud 2.8 y una profundidad de 11 kilómetros. El epicentro estuvo a 5 kilómetros al suroeste de La Guaira.

Sismos ocurridos en Venezuela en las últimas horas

En horas de la madrugada de hoy lunes 20 de julio, Funvisis dio a conocer un sismo en la zona andina del país. Un temblor de 3.1 y profundidad de 10.8 kilómetros reportaron a 14 kilómetros de la ciudad de Mérida.

A las 4:10 nuevamente Funvisis dio a conocer de un sismo en el litoral central, de magnitud 2.6 y profundidad de 6.6 kilómetros, a 42 kilómetros al oeste de La Guaira. Este temblor se suma a los ocurridos en esa zona.

Luego a las 6:11 de la mañana de hoy lunes, Funvisis informó de un sismo de magnitud 2.5 en el litoral central. De profundidad 4.2 kilómetros y un epicentro a 8 kilómetros al oeste de Naiguatá.

Fuerte sismo reportaron en Macuro, a las 6:55 minutos de la mañana, Funvisis informó de un sismo de 4.6 grados y una profundidad de 90.9 kilómetros. El epicentro fue a dos kilómetros de Macuro en el estado Sucre.

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