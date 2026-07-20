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Luego de la derrota de Argentina en el Mundial, se presentaron fuertes disturbios en la ciudad de Buenos Aires. Específicamente en El Obelisco, todo se venía desarrollando normalmente luego del encuentro.

De hecho, había fanáticos celebrando el segundo lugar y compartiendo, pasada las 11:30 de la noche en la capital argentina comenzaron los problemas. Al parecer algunos de los “hinchas” atacaron a los policías.

Estos respondieron al ataque, los fanáticos indicaron que los policías se retiraran del lugar. Mientras que los seguidores hicieron caso omiso y se presentaron los disturbios. Las autoridades sacaron a la calle los vehículos antimotines.

Disturbios en Buenos Aires luego de la derrota de Argentina en el Mundial

Los fanáticos lanzaron piedras y botellas a los policías y estos respondieron con balas de goma. Los policías continuaron con el despeje de las vías mientras que las avenidas del Obelisco quedaron con piedras y botellas rotas.

Las fuerzas de seguridad de Buenos Aires se desplegaron en respuesta a los disturbios presentados. Escuadras policiales rodearon varios puntos de la ciudad hasta horas de la mañana de hoy lunes.

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