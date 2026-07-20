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El pago de contingencia de julio es esperado, este es parte de las ayudas entregadas por el gobierno nacional a los sectores vulnerables. Este comenzó a entregarse desde hace unas semanas a los sectores que están en zonas de reconstrucción.

Hasta ahora se espera que el mismo sea enviado próximamente y estarían en la orden de los noventa mil bolívares en adelante. Estiman que los pagos sean por 93.000,00, 186.000,00, 372.000,00 y 465.000,00 bolívares.

Pago del Bono Contingencia de julio

Esta compensación temporal va a trabajadores que han perdido el empleo debido a los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio de 2026. Como soporte a microempresarios que perdieron el negocio.

Los beneficiarios de esta bonificación estarían recibiendo un mensaje desde el número de Patria, 3532. Los montos de estas bonificaciones pudieran variar según el cálculo presentado por el gobierno nacional.

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