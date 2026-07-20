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Un ciudadano estadounidense fue hallado sin vida en un edificio derrumbado en La Guaira. Andrew Widme de 42 años de edad, estaba en el país al momento del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Widme estaba en el edificio Residencias Coralmar en la zona de Caraballeda, había llegado a buscar a su esposa venezolana de nombre Yelitza. El 24 de junio el hombre estaba en La Guaira, se pudo conocer que estaba de visita en el litoral central.

Ciudadano estadounidense hallado sin vida en edificio derrumbado en La Guaira

Su esposa venezolana había sido deportada desde Estados Unidos, es por ello que Andrew estaba en el país. La periodista Gabriela González informó sobre este caso. El cadáver fue extraído de los escombros, dijo el diario 2001.

Aun los rescatistas buscan el cuerpo sin vida de la pareja del hombre en el edificio derrumbado. De igual modo, buscan más cadáveres que están atrapados entre las residencias que cayeron el día del doble terremoto.

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