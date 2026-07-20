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Los campeones ya llegaron a España, luego de varias horas de vuelo la selección que se llevó el primer lugar en la Copa del Mundo Fifa 2026 llegó al Aeropuerto Internacional de Madrid. Entre aplausos y alegría fueron recibidos por los presentes.

Un vuelo directo llevó a los jugadores, como al cuerpo técnico, además de directivos de la Real Federación de Fútbol de España. Luego de su gran victoria alcanzada ayer domingo 19 de julio en Nueva York.

España que empezó con un empate ante Cabo Verde supo superar los rivales que tuvo, entre ellos Francia para llegar a la final. El encuentro contra Argentina se llevó de la mejor manera silenciando a los gauchos y ganando 1×0.

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¡Los campeones ya llegaron a España!

Ferran Torres en la prórroga colocó el gol que lucharon los ibéricos para ahora estar en casa con una estrella más en su uniforme. La celebración seguirá hoy en varias ciudades de ese país de Europa.

“¡Los campeones del mundo ya están en España! La copa y los héroes del Mundial llegan a Madrid. Así ha sido la salida del avión, con Rodri, Luis de la Fuente y Rafael Louzán enseñando el trofeo”, dijo el medio ABC.

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