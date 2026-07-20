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Hoy lunes 20 de julio de 2026 la onda tropical 28 circula del centro del país al occidente. Dicha onda pudiera traer lluvias en varias entidades, esta interactúa con la zona de convergencia intertropical.

En varios estados predomina la nubosidad desde tempranas horas de la mañana. Se espera de igual modo lluvias como lloviznas además de descargas eléctricas. Tanto en el centro como en el occidente del país.

Onda tropical 28 transita por el país

“Prevalece desarrollo nuboso en buena parte del país, generando precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas ocasionales. Con mayor intensidad y frecuencia en zonas de *La Gran Caracas, Bolívar, Apure, Barinas, Cojedes, Portuguesa, este de Falcón, Yaracuy, Carabobo, los Andes y Zulia”, dijo el INAMEH.

“Se aprecian zonas con desarrollo nuboso de rápida evolución, generando lluvias o chubascos y actividad eléctrica en zonas al *La Guaira, Miranda y Caracas*. Se estima que estas condiciones persistan durante las próximas horas”, dijo el INAMEH.

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