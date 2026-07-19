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Un sismo de magnitud 5,5 sacudió violentamente la región andina de Perú la noche de este sábado, dejando un saldo trágico de al menos cinco muertos, más de 20 heridos y alrededor de 300 damnificados, según confirmaron las autoridades de protección ciudadana este domingo.

De acuerdo con el reporte técnico emitido por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se registró exactamente a las 21:24 (hora local). El epicentro se localizó a tan solo dos kilómetros al oeste-suroeste de la ciudad de Sicaya, perteneciente a la provincia de Huancayo en la región Junín. El evento presentó una escasa profundidad de 10 kilómetros, factor determinante que incrementó el nivel de percepción y destrucción en la superficie.

Terremoto en Perú

Luis Vásquez, jefe de la defensa civil local, confirmó la lamentable pérdida de vidas humanas en declaraciones ofrecidas a la agencia estatal Andina. El funcionario detalló que los equipos de respuesta rápida continúan desplegados evaluando la zona cero, ya que se reportan decenas de viviendas destruidas y severamente afectadas, obligando a cientos de familias a evacuar y solicitar refugio.

La alta actividad sísmica es frecuente en el territorio peruano debido a su ubicación geográfica sobre el denominado “Anillo de Fuego” del Pacífico, una de las zonas de mayor fricción tectónica del mundo. Esta nueva emergencia revive en la memoria colectiva el devastador terremoto de magnitud 7,9 ocurrido en 2007 en Pisco (región Ica), una tragedia histórica que cobró la vida de casi 600 personas.

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