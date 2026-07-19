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Un fuerte despliegue de seguridad ejecutado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) culminó con la neutralización de cuatro integrantes de una peligrosa célula delictiva. El grupo criminal había sido fundado originalmente por Jeison Alexander Lorca Salazar, alias Jeison Comino, un peligroso delincuente solicitado por las autoridades nacionales.

Los detalles oficiales del procedimiento fueron difundidos a través de la cuenta de Instagram de la jefatura de la Delegación Municipal Maracay del Cicpc. De acuerdo con el reporte, la operación de rastreo y patrullaje transcurrió en horas de la noche en el sector Las Chaguaramas, ubicado en la población de Altagracia de la Montaña, perteneciente al municipio Guaicaipuro del estado Miranda, en la zona limítrofe con el estado Aragua. Durante el despliegue, los agentes detectaron la presencia de un vehículo en el que se trasladaban cuatro sujetos armados, a quienes se les ordenó detenerse de inmediato.

Banda de Jeison Comino

Lejos de acatar la orden pública, los sospechosos iniciaron un intenso intercambio de disparos contra las comisiones policiales. Los detectives repelieron el ataque de forma inmediata. En medio del enfrentamiento armado, los impactos de bala provenientes de los funcionarios policiales alcanzaron el tanque de combustible del auto de los delincuentes, lo que desencadenó un incendio de gran magnitud. Las llamas causaron el fallecimiento de tres de los hombres dentro de la unidad, mientras que el cuarto involucrado logró salir del vehículo en llamas, pero perdió la vida pocos minutos después en el terreno.

Capturado en Colombia

Este golpe a la delincuencia se suma a los procedimientos ejecutados previamente en Tasajera, municipio José Rafael Revenga, donde cayeron abatidos otros sujetos vinculados al mismo grupo delictivo, como alias El Kandy y Junior Oswaldo Lezama Santamaría, alias El Manota 71.

Cabe recordar que el cabecilla de esta red, Jeison Comino, fue capturado en Colombia y la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya declaró procedente su extradición a territorio venezolano, donde enfrenta graves cargos judiciales por terrorismo y delincuencia organizada.

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