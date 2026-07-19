Compartir

La Presidenta Delcy Rodríguez otorgó la prestigiosa distinción «Héroes de Venezuela» a más de 6 mil rescatistas y unidades caninas. Este importante reconocimiento tuvo como principal objetivo honrar la labor fundamental y el sacrificio de los hombres y mujeres que participaron activamente en las complejas tareas de atención, evacuación y salvamento tras los fuertes eventos sísmicos registrados recientemente en la entidad.

Durante su intervención, la mandataria nacional exaltó el compromiso de los cuerpos de seguridad integrados en las maniobras de contingencia. “Cientos, miles de vidas salvaron ustedes, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de Protección Civil, de los bomberos, todos los organismos articulados bajo un solo mando», expresó la Presidenta Delcy Rodríguez.

«Héroes de Venezuela» a más de 6 mil rescatistas

Asimismo, el evento sirvió para resaltar la impecable capacidad de respuesta, la organización logística y la disciplina demostrada por las brigadas desplegadas en las zonas más afectadas en beneficio directo de la población.

Más allá del reconocimiento técnico y militar, la Presidenta Delcy Rodríguez hizo un profundo llamado a la unidad nacional y al optimismo frente a las dificultades socioeconómicas e infraestructurales heredadas del desastre natural.

El mensaje gubernamental se centró en apelar a la fortaleza espiritual del país, instando a toda la ciudadanía a transformar los momentos adversos en una oportunidad idónea para consolidar un modelo de convivencia social fundamentado en la solidaridad y el bienestar colectivo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas