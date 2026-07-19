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La Policía de Carabobo informó hoy domingo sobre la captura de dos personas que mantenían presuntamente a un niño encadenado en Guacara. Ambas personas quedaron a la orden del Ministerio Público.

Comisiones adscritas al Centro de Coordinación Policial Guacara (Estación Policial Yagua), lograron la captura en flagrancia de un hombre de 58 años y una mujer de 29 años. Por el delito de trato cruel e inhumano contra un menor de 12 años de edad.

Mediante una llamada telefónica recibida a través de las líneas del Cuadrante de Paz CP-047, vecinos del sector El Sisal en la parroquia Yagua alertaron sobre una situación irregular. un niño se encontraba atado en el patio de una vivienda.

Niño encadenado en Guacara

Al apersonarse la comisión en el lugar, los uniformados constataron la veracidad de la denuncia, localizando al infante encadenado por su pierna izquierda a un rin de vehículo. De inmediato se procedió a la detención de la progenitora del menor en el sitio.

Y posteriormente a la aprehensión de su abuelo materno, señalado como el presunto autor material del encadenamiento. La víctima fue trasladada a un centro asistencial para su respectiva evaluación médica integral.

Mientras que el caso y las actas policiales correspondientes fueron puestos a la orden de la Fiscalía 20° del Ministerio Público del estado Carabobo, con competencia en materia penal ordinaria.

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