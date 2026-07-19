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Un Tanto de Ferrán Torres en la prórroga le dio el título a España ante Argentina en la Gran Final de la Copa del Mundo 2026. Torres enganchó una pelota en el área para anotar el tanto de la diferencia y ganr de esta manera la segunda estrella para España

El primer tiempo fue en los primeros minutos de España, complicó completamente a Argentina. Luego de los veinte minutos, fue que los argentinos comenzaron a balancear el encuentro. Ya que España estuvo llegando en los primeros minutos pero sin cristalizar el tanto. La marca a Messi fue positiva en los primeros minutos de esa manera se cortaban los pases a los delanteros argentinos.

Se mantuvo el cero a cero en el juego hasta los últimos minutos de la primera parte. España bajó un poco el ritmo ofensivo ante Argentina. Messi se vio poco en el primer tiempo, mientras Argentina preparaba desde ya los cambios para la segunda parte.

Título a España en la Copa del Mundo 2026, Medio tiempo por todo lo alto

Madonna salió acompañada de Ronaldo como de Ronaldinho, en un show que empezaba con emoción. El director venezolano Gustavo Dudamel hizo acto de presencia dirigiendo la música en este medio tiempo.

De igual modo, brillaron los asiáticos BTS como Justin Bieber los cuales estuvieron en el gran escenario que fue el mismo terreno de juego. Luego Shakira se presentó por todo lo alto con los niños africanos.

El mensaje de amor se centró con una imagen del brasileño Pelé, diciendo “Love”. Fue el broche de oro en este medio tiempo el cual cumplió con las expectativas.

Segundo tiempo

Argentina salió con todo en el segundo tiempo, hubo cambios y tarjeta amarilla. Precaución ya que Leandro Paredes fue amonestado en los primeros minutos del partido. Las marcas caían a los jugadores de España.

Precisamente Lamine Yamal y Pedro Porro estaban marcados por jugadores argentinos. Precisamente para frenar los ataques de los europeos. Argentina trataba de llegar por el frente como lo hizo en el último juego ante Inglaterra.

Llegaba el minuto 60, y Argentina no tenía tiros a puerta, mientras que España se ajustaba y llegaba varias veces en el segundo tiempo. Incluso se veía nerviosismo en el cuadro gaucho ante los españoles.

Enzo Fernández debido a una doble tarjeta amarilla salió del encuentro dejando en diez los jugadores en cancha por parte de Argentina. Mientras los minutos finales del encuentro llegaron cumpliéndose el tiempo reglamentario.

La prórroga

Nico Williams en la prórroga logró enganchar una jugada y anotar un tanto que fue anulado, ya que un jugador español cometió una falta. Mientras el partido seguía caliente. El primer tiempo de la prórroga fue cero a cero.

Ferrán Torres enganchó una pelota a los primeros minutos de la segunda parte de la prórroga para colocar adelante a España.

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