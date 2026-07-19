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Dos personas fueron capturadas en Naguanagua con presunta droga, el hecho lo dio a conocer la Policía de Carabobo en sus redes sociales. Ambos detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Brigada Motorizada del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo (CPEC) lograron la aprehensión de dos ciudadanos. Por el presunto delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el municipio Naguanagua.

El hecho ocurrió durante labores de patrullaje preventivo en el sector Barrio La Luz (Cuadrante P-03). Los efectivos avistaron a una ciudadana de (38) años, quien mostró una actitud esquiva. Al realizarle la inspección corporal, se le incautaron dos envoltorios de presunta droga.

Dos personas capturadas en Naguanagua con presunta droga

Tras las investigaciones en el sitio, se capturó a pocos metros a su presunto cómplice, de (47) años, a quien se le incautó otro envoltorio de la misma sustancia en su prenda de vestir. Dijo la Policía de Carabobo

Evidencias incautadas:

Tres (03) envoltorios de presunta marihuana, con un peso total aproximado de 520 gramos.

Dos (02) teléfonos móviles (marcas Alcatel y Redmi) utilizados presuntamente para actividades ilícitas.

El caso y las evidencias fueron puestos a la orden de la Fiscalía 29 del Ministerio Público con competencia en materia de drogas para su debido proceso legal.

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