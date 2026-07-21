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Atento a esta hora en el peaje de Guacara

By Danny Valdiviezo
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Peaje de Guacara

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Danny Valdiviezo
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En el peaje de Guacara a esta hora se realizan trabajos de asfaltado de la Autopista Regional del Centro, sentido a San Joaquín. Se advierte a los conductores que hay retraso vial en esa zona de la autopista.

Peaje de Guacara con congestionamiento

Se recomienda a los conductores a tomar la carretera Nacional Los Guayos Guacara para evitar dicho congestionamiento y empalmar a la altura del distribuidor de San Joaquín. A esta hora hay mayor retraso vehicular en varios tramos de la autopista.

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SourceNoticias Carabobo
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