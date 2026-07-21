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Las efemérides de hoy 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro. Esta efeméride mundial fue creada en el año 2004, motivado por la inmensa importancia de estos animales en el diario vivir de los seres humanos.

Nace Paul Reuter (1816) Periodista y empresario alemán nacionalizado británico, pionero en la telegrafía y los reportajes de noticias. Fue el fundador de la agencia de noticias Reuters en 1851, una de las más grandes del mundo.

Se funda el equipo Fluminense Football Club (1902). Es uno de los clubes de fútbol más antiguos y prestigiosos de Brasil.

Termina la última Guerra Civil en Venezuela (1903). La última guerra civil, conocida como la Revolución Libertadora, fue un conflicto que tuvo lugar entre 1901 y 1903.

La selección de fútbol de Brasil en Río de Janeiro, juega contra el club inglés Exeter City F.C. su primer partido de su historia, ganándolo 2 a 0 (1914).

Efemérides de hoy 21 de julio

Se inaugura el Teatro Junín de Caracas durante el gobierno militar de Carlos Delgado Chalbaud, como parte de la renovación urbana de El Silencio (1950). En 2010, fue declarado patrimonio cultural y en 2013 fue reinaugurado tras una remodelación.

Los restos mortales de Lino de Clemente son ingresados al Panteón Nacional (1961).

Nace Romeo Santos (1981) Cantautor estadounidense.

Se crea la orquesta infantil juvenil de salsa venezolana Salserín, bajo la dirección de Manuel Guerra y respaldada por Sony Music (1993).

Se estrena la película biográfica épica de suspenso y drama británica-estadounidense Oppenheimer, escrita y dirigida por Christopher Nolan y distribuida por Universal Pictures (2023). Fue la ganadora del premio Óscar a la mejor película en 2024.

Día del Médico Veterinario.

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