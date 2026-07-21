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Funvisis reportó estos sismos en Venezuela en las últimas horas, se han reportado varios movimientos telúricos en el oriente del país, en el estado Sucre. No se han reportado sismos en el estado Carabobo.

A las 8:51 minutos de la noche, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, (Funvisis) reportó un temblor de 3.4 y profundidad de 17.5 kilómetros. El epicentro se ubicó a 34 kilómetros al norte de.

En el litoral central, a las 9:38 minutos de la noche en Naiguatá, Funvisis indicó de un sismo de 2.6 y cinco kilómetros de profundidad. Con el epicentro a cinco kilómetros de Naiguatá, estado La Guaira.

Funvisis reportó estos sismos en Venezuela en las últimas horas

Luego a las 11:36 minutos de la noche, con una magnitud de 2.7 fue reportado un sismo en Naiguatá en La Guaira. Este tuvo una profundidad de 1.7 kilómetros con un epicentro a seis kilómetros al oeste de Naiguatá.

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A las 5:22 minutos de la madrugada, Funvisis reportó un sismo de 2.9 y profundidad de 29.6 kilómetros en el oriente del país en la población de Güiria. Con un epicentro a 9 kilómetros de Güiria.

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