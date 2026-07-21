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Un vehículo cayó al río en Campo Solo en el municipio San Diego, en horas de la noche de ayer lunes 20 de julio de 2026. Cinco personas que iban a bordo del vehículo que cayó al río Los Guayos tuvieron que ser rescatadas.

Los vecinos de ese sector de San Diego colaboraron enseguida para poder rescatar a las personas. Se pudo conocer que el conductor del vehículo no conocía la vía y tomó el canal equivocado cayendo al afluente.

Vehículo cayó al río en Campo Solo en San Diego

Entre las personas que iban en el carro, iba un bebé de siete meses de nacido. Los vecinos escucharon el ruido del carro en el río y enseguida salieron a prestar ayuda en el lugar. El río estaba crecido debido a las lluvias que estuvieron cayendo ayer.

Los vecinos tuvieron ayuda de los bomberos de San Diego, que prestaron ayuda con la iluminación para sacar tanto a las personas como al vehículo. El bebé y las personas fueron auxiliados.

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