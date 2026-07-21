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Luli está ya con su dueña, se pudo conocer hoy, el rescate de una gatita en un edificio derrumbado en La Guaira dejó a todos conmovidos. Entre los escombros y como queriendo decir palabras fue extraída del lugar.

«En la madrugada del 17 de julio del 2026 Tras 23 días atrapada bajo escombros a raíz del terremoto, en el bloque 3, La Páez en Catia la Mar en La Guaira. Y después de varias horas en maniobras de apertura de galería fue sacada del lugar”, dijeron los rescatistas de la UCV.

“Una compleja remoción de escombros, cortes de material ferroso se pudo accesar a este primer contacto Visual con Luli. Estos son los momentos que te llenan el alma de regocijo y esperanza”, comentaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Hurtado Dasilva | Autismo & Habilidades parentales | TEA (@luchitogpt)

Rescatada una gatita en un edificio derrumbado en La Guaira

Hoy más que nunca debemos cuidar a estos nobles seres, los gatos, perros, animales domésticos. Nunca más un maltrato a un ser tan hermoso que siempre está al lado, siendo travieso y leal. Amemos a los animales.

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