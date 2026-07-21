Compartir

El Ministerio del Poder Popular para la Salud informa a la ciudadanía sobre dos eventos ocurridos recientemente en los estados Anzoátegui y Barinas.

Informamos el lamentable fallecimiento de tres pacientes en Anzoátegui con diagnóstico confirmado de Hantavirus. Este virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados. No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país.

En Barinas, lamentamos la pérdida de dos profesionales de la medicina cuyas causas están por confirmarse, tratándose de eventos focalizados que no representan un riesgo para la comunidad en general.

Ministerio de Salud emitió comunicado

Ambos eventos no guardan relación entre sí y queda descartada cualquier conexión entre las situaciones registradas.

El Sistema Nacional de Salud Pública se mantiene desplegado y operativo para garantizar la seguridad sanitaria de todos los venezolanos. Los resultados definitivos de la investigación serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas