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Darwin Machís sacudió el mercado de pases del fútbol venezolano al concretar su regreso a la Liga FUTVE como refuerzo del Carabobo FC.

El experimentado extremo vinotinto firmó a préstamo con la escuadra granate tras finalizar su reciente ciclo en el América de Cali.

Darwin Machís en el Carabobo FC

El futbolista vinotinto llega cedido a préstamo desde el América de Cali, donde disputó 19 encuentros oficiales en la liga de Colombia.

El atacante se sumó inmediatamente a los entrenamientos de la pretemporada granate para encarar los próximos compromisos oficiales del Torneo Clausura.

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La llegada de Machís promete potenciar el ataque del conjunto carabobeño gracias a su destacada trayectoria previa dentro del balompié nacional.

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