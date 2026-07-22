Darwin Machís sacudió el mercado de pases del fútbol venezolano al concretar su regreso a la Liga FUTVE como refuerzo del Carabobo FC.
El experimentado extremo vinotinto firmó a préstamo con la escuadra granate tras finalizar su reciente ciclo en el América de Cali.
Darwin Machís en el Carabobo FC
El futbolista vinotinto llega cedido a préstamo desde el América de Cali, donde disputó 19 encuentros oficiales en la liga de Colombia.
El atacante se sumó inmediatamente a los entrenamientos de la pretemporada granate para encarar los próximos compromisos oficiales del Torneo Clausura.
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La llegada de Machís promete potenciar el ataque del conjunto carabobeño gracias a su destacada trayectoria previa dentro del balompié nacional.
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