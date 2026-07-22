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Falso odontólogo es capturado en el estado Anzoátegui

By Lubin Molero
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Detenido Falso odontólogo en Anzoátegui
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Efectivos del CICPC, detuvieron a Arthur Jhon Portillo Alarcón, un falso odontólogo que ejercía la profesión en Barcelona, estado Anzoátegui.

El sujeto operaba un consultorio clandestino en Barcelona realizando procedimientos dentales especializados sin título universitario ni permisos del Ministerio de Salud.

Detenido Falso odontólogo en Anzoátegui

Las investigaciones iniciaron tras recibir múltiples denuncias comunitarias sobre la presencia de un centro de atención médica que operaba de forma ilegal.

Durante el operativo, las autoridades constataron que el individuo colocaba ortodoncia a un paciente.

 

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El colegio profesional de la entidad confirmó la falta de titulación del implicado, quedando puesto a disposición del Ministerio Público de Anzoátegui.

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