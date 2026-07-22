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El Gobierno de Venezuela se solidarizó con el pueblo de Guyana ante el trágico naufragio de la embarcación privada MV Barima, ocurrido el pasado Sábado 18 de julio.

La Cancillería emitió un comunicado oficial donde confirmó que mantiene seguimiento constante a la grave situación de emergencia ocurrida en la región.

Venezuela se solidariza tras naufragio en Guyana

Las autoridades nacionales transmitieron sus mejores deseos a las comisiones de salvamento para el pronto hallazgo de las personas reportadas como desaparecidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (@cancilleria_ve)

Finalmente, el Estado venezolano reiteró su acompañamiento fraterno y vocación humanista con los países vecinos durante momentos de alta complejidad social.

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