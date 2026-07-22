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Venezuela expresa solidaridad a Guyana tras trágico naufragio

By Lubin Molero
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Venezuela se solidariza tras naufragio en Guyana
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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El Gobierno de Venezuela se solidarizó con el pueblo de Guyana ante el trágico naufragio de la embarcación privada MV Barima, ocurrido el pasado Sábado 18 de julio.

La Cancillería emitió un comunicado oficial donde confirmó que mantiene seguimiento constante a la grave situación de emergencia ocurrida en la región.

Venezuela se solidariza tras naufragio en Guyana

Venezuela se solidariza tras naufragio en Guyana
Foto: Cortesía

Las autoridades nacionales transmitieron sus mejores deseos a las comisiones de salvamento para el pronto hallazgo de las personas reportadas como desaparecidas.

Finalmente, el Estado venezolano reiteró su acompañamiento fraterno y vocación humanista con los países vecinos durante momentos de alta complejidad social.

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