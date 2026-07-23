Compartir

El Museo del Louvre reabrió al público la Galería de Apolo tras nueve meses del robo de las emblemáticas joyas de la Corona.

La famosa estancia volvió a recibir visitantes tras reforzar su sistema de seguridad e implementar reformas profundas luego del sonado robo de joyas.

Las autoridades confirmaron que la estancia no exhibirá piezas de valor, enfocándose en resaltar la belleza de sus emblemáticos decorados murales pintados.

Louvre reabre la Galería de Apolo

La icónica sala cuenta con rejas protectoras en las ventanas para evitar accesos no autorizados como el registrado durante el pasado mes de octubre.

Las piezas restantes de la colección serán trasladadas próximamente hacia un espacio diseñado con máxima seguridad y sin ventanas para su absoluta protección.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Fallece el saxofonista de «La pantera rosa» a los 94 años