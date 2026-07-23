Compartir

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, actualizó este miércoles el balance oficial de víctimas tras el doble terremoto registrado en el país.

Las autoridades venezolanas emitieron un nuevo reporte con el incremento en la cifra de personas fallecidas y la atención médica desplegada.

Balance oficial victimas terremoto

El nuevo reporte contabiliza cinco mil trescientos noventa y ocho fallecidos, mientras que los heridos atendidos se mantienen en 16.740.

Las cifras registran un total de 44.298, pacientes atendidos junto a miles de familias refugiadas en campamentos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Los organismos de ayuda continúan desplegados distribuyendo alimentos, agua potable y contabilizando un acumulado de 1.473, réplicas sísmicas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Inter Miami oficializa el fichaje del brasileño Casemiro