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El saxofonista Plas Johnson falleció en Los Ángeles a los noventa y cuatro años de edad dejando un legado imborrable en la música, reconocido mundialmente por interpretar «La Pantera Rosa».

El artista alcanzó fama internacional tras interpretar el legendario solo musical del tema principal de La Pantera Rosa compuesto por Henry Mancini.

Fallece saxofonista de la Pantera Rosa

Durante su prolífica carrera colaboró en producciones junto a grandes figuras mundiales como Frank Sinatra, Barbra Streisand, Nat King Cole y Marvin Gaye.

Sus hijos confirmaron el lamentable fallecimiento del talentoso músico nacido en Luisiana cuya impecable trayectoria abarcó múltiples décadas de rotundo éxito.

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