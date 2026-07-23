Compartir

El Inter Miami anunció oficialmente la ficha del mediocampista brasileño Casemiro por una temporada con opción de extensión hasta el año 2029.

El centrocampista viene con destacado paso por el Real Madrid y Manchester United.

El experimentado futbolista expresó su entusiasmo por unirse al proyecto deportivo tras su reciente participación con la selección de Brasil en el Mundial.

Inter Miami ficha a Casemiro

David Beckham dio la bienvenida al jugador destacando su amplia trayectoria ganadora en clubes internacionales de primer nivel como el Real Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Inter Miami CF (@intermiamicf)

La llegada del centrocampista refuerza la plantilla del equipo estadounidense para competir con fuerza en los próximos torneos de la temporada oficial.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Marvel estrena primer tráiler de Avengers Doomsday