Compartir

Las adolescentes Génesis Vargas y Paulismar Rodríguez fueron encontradas en Colombia, tras permanecer desaparecidas desde el pasado quince de julio en Portuguesa.

Las jóvenes fueron localizadas sanas y salvas tras las intensas averiguaciones realizadas por sus propios familiares.

Las madres de ambas jóvenes viajaron hasta Colombia para investigar por cuenta propia su paradero, logrando reunirse exitosamente con sus hijas en dicho país.

Encontradas en Colombia adolescentes de Portuguesa

Durante el operativo de rescate, autoridades colombianas detuvieron a dos personas vinculadas con la extraña desaparición de las dos menores de edad venezolanas.

Los organismos policiales mantienen abiertas las investigaciones correspondientes para esclarecer completamente las extrañas circunstancias.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Detienen a hombre por agredir a su expareja