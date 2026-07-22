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Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a un hombre de 32 años en la parroquia Miguel Peña de Valencia, por agredir a su expareja.

Los Funcionarios capturaron al sujeto en flagrancia en el sector Colinas de Guacamaya tras recibir denuncias de la comunidad valenciana.

Detenido hombre por agredir a su expareja

La comisión policial sorprendió al individuo en estado de ebriedad mientras atacaba físicamente a su expareja dentro de una vivienda del sector.

La víctima presentó lesiones corporales visibles y fue trasladada de emergencia al Ambulatorio La Florida para recibir la atención médica correspondiente.

El sujeto aprehendido quedó a disposición de la Fiscalía Treinta y Uno del Ministerio Público especializada en delitos contra la mujer carabobeña.

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