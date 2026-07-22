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Pasada las diez de la mañana de hoy miércoles 22 de julio de 2026, Funvisis reportó sismo en esta zona del país. En el estado Aragua, en La Victoria informaron de un temblor de magnitud 2.9 y con profundidad de 7.2 kilómetros.

A las 10:49 minutos de la mañana, reportaron este sismo el cual tuvo como epicentro La Victoria, municipio Ribas. A 43 kilómetros de esa localidad, dijo la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.

Funvisis reportó sismo en esta zona del país

De igual modo, Funvisis ha reportados sismos de magnitud 2 en Aragua, Zulia y La Guaira.

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