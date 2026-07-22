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Precio del dólar BCV 22 de julio de 2026 y los indicadores del día. Informó el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles, el valor del dólar será de 737,23 bolívares y el euro en 840.85 bolívares.

Para este jueves el valor del dólar será de 737,88 bolívares y el euro en 841,84 bolívares.

La onza de oro se recuperó en su costo presentando hoy un valor de 4.116,58 dólares en el mundo. Este indicador tenía semanas en descenso pero se recupera nuevamente en su precio, veremos su comportamiento en la semana.

Al igual que el barril de petróleo que ha estado en un costo de 84,34 dólares, este se ha mantenido en alza. Aunque hay que esperar el desarrollo del conflicto entre Estados Unidos e Irán ya que este pudiera mantenerse como ha estado en los últimos meses.

En un valor de 66.587,35 dólares se encuentra hoy el bitcoin, hasta ahora estable y una notable alza. Esperemos a ver como se va a comportar en las próximas semanas, tiene meses estancado en la banda de los sesenta mil.

Dólar BCV hoy 22 de julio de 2026, empresa canadiense explora Venezuela

La empresa energética canadiense New Stratus Energy (NSE) anunció que está explorando cinco oportunidades para adquirir activos de petróleo y gas en Venezuela.

NSE negocia de forma directa con empresas estadounidenses de servicios petroleros, operativas y financieras para firmar memorandos de entendimiento que desemboquen en contratos con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), según lo contemplado en la Reforma a Ley de Hidrocarburos.

La canadiense evalúa la adquisición de participaciones en empresas mixtas con PDVSA y firmar nuevos contratos de producción compartida para operar campos petroleros administrados por la energética venezolana.

«Desde que el gobierno estadounidense levantó todas las sanciones impuestas a principios de este año, NSE ha estado analizando y priorizando activos de petróleo y gas con base en reservas recuperables, potencial de producción y estado de la infraestructura, junto con sus socios estadounidenses«, indicó la compañía en un comunicado corporativo.

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