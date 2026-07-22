Ya la empresa Meta emitió el listado y estos celulares se quedan sin Whatsapp en agosto 2026. A partir del 1º del octavo mes del año, varios aparatos se quedarán fuera de la red social en este mes.
Como es conocido mensualmente la empresa da un listado de los celulares que no tendrán acceso. Es por ello que deberás adquirir un teléfono moderno, acorde a los nuevos tiempos para las actualizaciones.
Celulares que se quedan sin Whatsapp en agosto 2026
Según los requisitos técnicos vigentes, WhatsApp solo será compatible con teléfonos que ejecuten Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores y iOS 15.1 o superior. Esto dejará fuera de soporte a numerosos modelos lanzados hace más de una década que ya no recibirán actualizaciones oficiales.
Samsung
Galaxy S3
Galaxy S4 Mini
Galaxy Note 2
Galaxy Core
Galaxy Trend Lite
Motorola
Moto G (primera generación)
Moto E (primera generación)
LG
Optimus G
Optimus L5
Optimus L7
Optimus F7
Lucid 2
Sony
Xperia Z
Xperia Z2
Huawei
Ascend Mate
Ascend G740
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