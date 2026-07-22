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Ya la empresa Meta emitió el listado y estos celulares se quedan sin Whatsapp en agosto 2026. A partir del 1º del octavo mes del año, varios aparatos se quedarán fuera de la red social en este mes.

Como es conocido mensualmente la empresa da un listado de los celulares que no tendrán acceso. Es por ello que deberás adquirir un teléfono moderno, acorde a los nuevos tiempos para las actualizaciones.

Celulares que se quedan sin Whatsapp en agosto 2026

Según los requisitos técnicos vigentes, WhatsApp solo será compatible con teléfonos que ejecuten Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores y iOS 15.1 o superior. Esto dejará fuera de soporte a numerosos modelos lanzados hace más de una década que ya no recibirán actualizaciones oficiales.

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Motorola

Moto G (primera generación)

Moto E (primera generación)

LG

Optimus G

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F7

Lucid 2

Sony

Xperia Z

Xperia Z2

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

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