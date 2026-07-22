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La captura de los homicidas de la joven Yorgelys Silva fue confirmada por el CICPC. El hecho lo dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales en horas del mediodía de hoy miércoles 22 de julio de 2026.

Tras un riguroso despliegue técnico-científico, comisiones del Cicpc adscritas a la Delegación Municipal Mariara esclarecieron el atroz femicidio de la adolescente Yorgelys Naiyurieth Silva Abreu (16), ocurrido en el sector El Ereigüe, municipio San Joaquín, estado Carabobo.

Por el sangriento hecho fueron capturados dos vecinos de la zona identificados como: Johny Oviedo Infante (55), alias El Patoguiri. Quien ya registraba antecedentes por homicidio, y Alí José Alonzo Graterol (33), apodado El Morocho, con historial por drogas.

Homicidas de la joven Yorgelys Silva ocurrido en Carabobo

Las investigaciones determinaron que los criminales interceptaron a la joven cuando se desplazaba hacia el trabajo de su madre. Tras someterla, la golpearon salvajemente, abusaron sexualmente de ella, le infligieron quemaduras con cigarrillos y finalmente la estrangularon con las trenzas de sus zapatos antes de darse a la fuga.

Al realizar una minuciosa búsqueda, los responsables fueron detenidos en el sector Manuelita Sáenz, y en la carretera nacional San Joaquín – Guacara; parroquia San Joaquín, municipio San Joaquín, estado Carabobo.

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