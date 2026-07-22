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Una mujer solicitada por estafa en Venezuela fue capturada en Italia. María Violeta Agüero Bravo de 38 años de edad está requerida por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia por estafa además de otros delitos.

La dama es detenida por segunda vez en el continente europeo, luego que hace tres años quedara a la orden de la ley en Madrid, España. Pero esa vez quedó en libertad y ahora fue capturada en Italia.

Agüero Bravo figura entre las personas solicitadas por la Policía Internacional (Interpol). Se pudo conocer que el 19 de diciembre de 2022 se dio la solicitud a la dama. Por estar inmersa en los delitos de estafa como de agavillamiento.

Mujer solicitada por estafa en Venezuela fue detenida en Italia

Ella en compañía de su esposo en ese tiempo habían cometido el delito al proponerle a persona un negocio. En el mismo iban a salir ganando todos los socios, habían creado un comercio llamado Manatha Boutique.

El mismo estaría ubicado en un centro comercial en Barquisimeto, y es por ello que le habían solicitado la cantidad de 203 mil dólares para la inversión. Este dinero desbloquearía otro monto que estos tenían en un banco de Portugal.

La persona aceptó entrar en el negocio junto a otras personas. La pareja se había comprometido a devolver el dinero. Pero estos nunca le devolvieron el monto, es por ello que formuló la denuncia. Agüero pudiera ser extraditada desde Italia, ya que el expediente ingresó a la Sala Penal el 2 de febrero de 2024.

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