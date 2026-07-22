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Un mural en homenaje a Tsunami resalta en el municipio San Joaquín, este se suma a la cantidad de obras que han hecho inspiradas en el can rescatista del país. Esta vez fue el artista y muralista Jota Shock que se lució con su obra.

El ilustrador creó este mural “hiperrealista” pintado en esta zona de Carabobo. Donde dibujó al perro más querido del país, mostrándolo en un paisaje donde además está el sol como la bandera del país.

Este mural nos inspira también al amor que debemos tener por los animales, perros como gatos. Los cuales merecen nuestra atención, donde además debemos velar por su cuido, alimentación y salud.

Mural en homenaje a Tsunami resalta en San Joaquín

En los últimos días ha sido una parte donde todo el mundo va y se toma fotos, además de detallar esta singular obra. Como sabemos el perro rescatista trabajó en la búsqueda y salvamento de personas luego de los terremotos del pasado 24 de junio.

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A lo largo y ancho de nuestro país han ilustrado paredes con la imagen del perro rescatista. En zonas como el Táchira, también en estados del oriente del país. Y Carabobo también tiene una obra en homenaje a su valentía.

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