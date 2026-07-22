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El vuelco de un vehículo en Lomas del Este fue reportado cerca de la 7:30 de la noche de ayer martes 21 de julio de 2026. Un Toyota Corolla color negro volcó en el lugar luego de impactar contra una defensa de concreto.

Se pudo conocer mediante una información del Diario La Calle que dicha defensa había sido movida del lugar, esto para poder dar el giro en “U”. Giro que está prohibido en dicha avenida de ese urbanismo ubicado en la ciudad de Valencia.

Reportaron vuelco de vehículo en Lomas del Este

El Corolla quedó con severos daños debido al vuelco que dio, al lugar llegaron autoridades viales como vecinos de la zona para atender la situación. Indicaron los vecinos que hace unos días otro automóvil había impactado contra la misma defensa.

Se pudo conocer que el conductor está fuera de peligro solo con lesiones leves. Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con mucha precaución en las vías del estado Carabobo como del país.

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