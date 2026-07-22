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En el marco de la atención integral a las víctimas de los sismos ocurridos el pasado 24 de junio, el jefe de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, Tarek William Saab, encabezó una visita al campamento transitorio establecido en el Liceo Andrés Bello, parroquia La Candelaria.

El poeta Saab destacó que los integrantes de la gran misión, incluyendo cultores y artistas, se han movilizado desde las primeras horas tras el trágico suceso para brindar apoyo a los afectados en refugios y campamentos transitorios bajo las orientaciones de la presidenta Delcy Rodríguez.

«Estamos los miembros de la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida, cultores, artistas que nos hemos desplegado para a través del arte, de la música, de la palabra, de la mano amiga y de la espiritualidad, poder darle un momento de sosiego, de acompañamiento a niños, a niñas y adultos que se encuentran aquí como huéspedes», declaró Saab.

Tarek William Saab informó sobre visita de Gran Misión Viva Venezuela

Asimismo, subrayó que el Estado venezolano garantiza no solo la atención médica y humana, sino también la realización de censos para la asignación de viviendas dignas durante este año 2026.

En el campamento provisional del liceo Andrés Bello están siendo atendidas 111 familias y la jornada contó con la participación de figuras como el viceministro de Agricultura y Tierras, Atahualpa Colmenares, el viceministro de Patrimonio Cultural, Ignacio Barreto, junto a los destacados cultores Francisco Pacheco, Iván Pérez Rossi, Noel Márquez, Javier Marín, Lisbeth Villalba, Amaranta Pérez y Ana Cecilia Loyo.

Por su parte, la artista y cantante Luisana Pérez, en nombre de sus compañeros, resaltó el papel de la cultura como herramienta de sanación psicológica. Pérez afirmó que los artistas están «enraizados en ese profundo sentimiento de los valores de nuestra identidad, pues traen ese abrazo solidario».

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