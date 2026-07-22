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El árbitro Jesús Valenzuela, fue recibido por todo lo alto en su natal Acarigua y en varios municipios del estado Portuguesa. Valenzuela dejó el nombre del país en alto y ayer martes 21 de julio de 2026 fue ovacionado en su tierra.

Entre aplausos, banderas de Venezuela y el corneteo de los automóviles el juez deportivo estuvo liderando la caravana que recorrió las calles de la entidad llanera. En la cual compartió con el público y hasta firmó balones de fútbol.

No es para menos, Valenzuela tuvo una destacada participación en la Copa del Mundo de la FIFA dejando el nombre del país en alto. Pitó varios encuentros como el del tercer lugar entre ingleses y franceses.

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Árbitro Jesús Valenzuela recibido por todo lo alto

Allí impartió la justicia en el encuentro donde los ingleses se llevaron el tercer lugar ante el afamado Kylian Mbappé. Foto precisamente que se hizo viral donde vemos a Valenzuela «hablándole claro», al 10 de Francia por una jugada.

Valenzuela se hizo viral el sábado, un día antes de la final del Mundial entre argentinos y españoles. Ahora tendrá unos días de descanso antes de empezar la faena del torneo de fútbol del país.

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