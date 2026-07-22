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El venezolano Luinder Ávila registró anoche una de sus salidas más largas, con el uniforme de los Kansas City Royals. El caraqueño de 24 años mostró buen control en su salida para apuntarse su quinta victoria de la temporada.

Ávila ha estado a la altura, ha desarrollado buen control y ha dominado a los rivales, dejando ahora su récord en cinco ganados y tres perdidos. Desde inicios de la temporada ha aprovechado todas las oportunidades que ha tenido.

Anoche ante San Francisco Giants logró una buena salida, donde el club de los Reales venció 3×2. El criollo estuvo durante seis capítulos y un tercio de labor en la lomita, trabajando cuatro entradas en blanco.

Venezolano Luinder Ávila logra nueva victoria en Grandes Ligas

Luego de permitir las dos carreras pudo enderezar el camino y estar de forma positiva. La ofensiva de Kansas City lo respaldó para que de esta manera obtuviera su quinta victoria de la temporada.

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Con las entradas en blanco en su apertura la noche del martes, dejó efectividad de 4,86 en 19 visitas a la lomita. En diez de ellas ha estado como abridor, y en el mes de julio acumula ya dos triunfos. Ávila registra además 57 ponches.

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