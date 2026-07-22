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Se dio captura y reubican a una tragavenado en el municipio Libertador, al oeste del estado Carabobo. Específicamente en la comunidad de El Naipe, los habitantes informaron sobre la presencia de un ofidio de gran tamaño.

Para ello miembros del Grupo Nébula se desplegaron en el lugar para efectuar la captura de una boa constrictor (tragavenado) logrando medir el ejemplar un total de 3 metros. Dijeron en el reporte.

Se pudo conocer que mediante protocolos de seguridad se logró la reubicación siendo el procedimiento notificado al UTEC Carabobo. Donde se reubicó a la especie en otro lugar donde pueda estar.

Tragavenado en el municipio Libertador, ¿qué hacer ante una boa?

Ante una boa constrictor, lo principal es mantener la calma. No son venenosas ni buscan atacar humanos. Aléjate lentamente y mantén una distancia segura. No la ataques, lastimes ni intentes manipularla por tu cuenta.

Si representa un peligro o está cerca de zonas habitadas, contacta inmediatamente a los bomberos locales o a Protección Civil para su reubicación. Estos cuentan con el personal especializado para estos casos.

Si la ves en su hábitat natural (montaña, selva o a los lados de la carretera): Lo mejor es simplemente detenerte, observarla y dejarla seguir su camino. La mayoría de las veces se alejarán por sí solas.

Si entra a tu casa o patio: No te acerques y mantén a los niños y mascotas alejados. Llama a las autoridades competentes, como el cuerpo de bomberos, para que la manejen de forma segura.

Si llega a morderte: Lava y desinfecta la herida inmediatamente, ya que aunque no tienen veneno, sus dientes pueden causar infecciones. Mantén la calma y, si la serpiente sigue enroscada, no intentes jalarla a la fuerza; comienza a desenrollarla desde la cola hacia la cabeza.

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