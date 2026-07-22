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Un cadáver en estado de descomposición fue encontrado en Puerto Cabello estado Carabobo. Al lugar llegaron las autoridades para hacer el levantamiento del hecho e iniciar las investigaciones.

El hombre sin vida quedó identificado como Oswaldo José Maduro Becerrith de 70 años de edad. El cual vivía en la calle 40 de la urbanización Rancho Grande en Puerto Cabello, donde fue encontrado ayer martes 21 de julio de 2026.

Los vecinos habían advertido del fuerte olor que salía de la casa, es por ello que notificaron a las autoridades sobre el hecho. Uno de los familiares se encargó de identificar al septuagenario, el cual vivía solo en su casa.

Cadáver en estado de descomposición fue encontrado en Puerto Cabello

En el sitio estuvieron comisiones del Cuerpo de Investigaciones, Civiles, Penales y Criminalísticas para iniciar las averiguaciones del hecho. Además de funcionarios de la PNB, Policía Municipal de Puerto Cabello y Policía de Carabobo.

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Se espera por el resultado de las investigaciones del CICPC de este hecho, para determinar la causa del deceso del hombre.

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