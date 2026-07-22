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Las efemérides del 22 de julio nos recuerdan que se celebra el Día Mundial del Cerebro. Fue establecido por la Federación Mundial de Neurología en 2014 para crear conciencia global sobre la prevención de enfermedades neurológicas y promover hábitos de vida que protejan este órgano vital

Batalla de Los Horcones (1813). Esto en el marco de la libertad que perseguía nuestro país del lado de los patriotas. Esta batalla ocurrió en el estado Lara.

Se corre la primera carrera de automóviles de la historia, fue la París-Rouen (1894). Primer Auto Importado a Venezuela.

Muere Juan Pablo Rojas Paúl (1905) Abogado y político venezolano.

Muere Eduardo López Rivas (1913) Intelectual y periodista venezolano.

Efemérides del 22 de julio

Nace Óscar de La Renta (1932) Diseñador de moda dominicano. Casa de Moda más Antigua del Mundo.

Se crea la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela OFN (1987).

Nelson Mandela visita a Venezuela (1991).

Nace Selena Gómez (1992) Actriz, cantante, productora, filántropa y diseñadora de moda estadounidense.

Microsoft lanza MSN Messenger (1999). En 2005, MSN Messenger es reemplazado por Windows Live Messenger y este es reemplazado por Skype el 31 de octubre del 2014.

Muere Guillermo Sucre (2021) Poeta, traductor y crítico literario venezolano, descendiente directo del prócer de la independencia Antonio José de Sucre.

Día Mundial contra la Megaminería.

Día Mundial del Cerebro.

Día Internacional del Trabajo Doméstico.

Festividad de Santa María Magdalena.

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