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Detenidos por hurtar pertenencias de víctimas del doble terremoto en La Guaira

By Redacción Carabobo
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Detenidos por hurtar pertenencias

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Dos sujetos quedaron detenidos por hurtar pertenencias de víctimas del doble terremoto en La Guaira. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Funcionarios de la Delegación Municipal La Guaira, tras los terremotos que azotaron a la población del litoral, han realizado distintas labores de seguridad. Logrando la detención de dos delincuentes por hurtar pertenencias de víctimas de estos hechos.

Los detenidos quedaron identificados como: Cristhian Gentiles Graterol Ricciuti (26) y, Luis Felipe González Castellanos (33). Quienes, valiéndose de la vulnerabilidad de las viviendas y de las víctimas, ingresaban a las infraestructuras habitacionales.

Detenidos por hurtar pertenencias de víctimas del doble terremoto en La Guaira

Apoderándose de artículos de valor, con intención de comercializarlas y obtener un lucro ilícito. Al ser detenidos, fueron verificados en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol).

Arrojó que Luis González, posee dos solicitudes por los Tribunales Tercero y Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del estado La Guaira. Por hurto y agavillamiento y arrebatón; además, registros por comercio y distribución de sustancia estupefacientes y psicotrópicas y, lesiones personales. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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